REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI(geniş haber)

* Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.



* TEM ekipleri saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık 100 bin saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.



* Teröristin saldırı sonrasında 3 taksi değiştirerek Zeytinburnu'na gittiği, 2 gün burada kaldıktan sonra Esenyurt'ta bulunan örgüt evine sığındığı belirlendi.



Haber-Kamera: Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGi-Çağatay KENARLI-Ozan URAL-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin Esenyurt'taki bir sitedeki adresini günler öncesinde tespit eden polisler, 24 saat boyunca evi aralıksız takip etti. TEM ekipleri saat 23.30'da saldırganın kaldığı örgüt evine operasyon düzenledi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist ve Kırgızistan uyruklu bir erkek ile Senegal uyruuklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) adlı 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen Reina saldırganında aralarında bulunduğu 5 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.



TERÖRİSTİN SALDIRI SONRASI KAÇIŞ ROTASI

TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul'a geldiğin günden itibaren detaylı olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Beşiktaş'ta katliamı gerçekleştirdikten sonra yaralıların arasında dışarı çıktıktan sonra birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti. Bir süre yürüyen saldırgan kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiği ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiğini belirledi. Saldırıdan kısa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldırgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit etti. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldığını belirledi.



Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan kişinin çıkarılması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Vatandaşlarla röp.

-Polislerden görüntü

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Zırhlı araçlar

-3 kadının sağlık kontroünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

17.01.2017 - 00.49 Haber Kodu : 170117005

17.01.2017 - 01.19 Haber Kodu : 170117006

17.01.2017 - 02.11 Haber Kodu : 170117008

17.01.2017 - 02.14 Haber Kodu : 170117009

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