REİNA KATLİAMI SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 40 OLDU

* Tetiği çeken Masharipov'la birlikte aynı evde yakalanmışlardı. Aralarında dini nikahlı Fransız eşi Tene Traore, katliamın planlayıcısı Ebu Cihat'ın İstanbul bağlantısı, örgütün hücre evlerinden sorumlu sözde emiri de var.

Ümit TÜRK, İstanbul



39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katlamı soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında tetiği çeken Abdulkadir Masharipov'un dini nikah kıydığı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı.



Soruşturmayı yürüten savcının hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheliler Tene Traore, Eyüp Korkusuz, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed ve Alı Jameel Mohammed'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmaları talep edildi. Şüphelilerden Alı Jameel Mohammed için ayrıca "39 kez kasten öldürme" suçundan da tutuklanması istendi.



Şüphelilerin tamamı İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. 5 kişi adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakılırken 2 kişi de savcılıktan serbest bırakılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan sayısı 40 kişiye ulaştı.







SALDIRGANIN DİNİ NİKAHINI KIYDI



Soruşturmayı yürüten savcının hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Alı Jameel Mohammed DEAŞ terör örgütü bünyesinde Ebu Yusuf kod adını kullandığı ve Reina saldırısının planlayıcısı Ebu Cihad ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Alı Jameel Mohammed'in, 3 Ocak günü E-5'te polis takibine takılan Reina saldırganı Masharipov'u, Ebu Cihad'ın talimatıyla Sefaköy'den alarak Esenyurt'taki örgüt evine götürdüğü ayrıca Masharipov'un kaldığı evin ihtiyaçlarını karşıladığı ve Masharipov'un örgüt üyesi Tene Traore ile dini nikahını kıydığı tespitine yer verildi.

SALDIRGAN İLE DİNİ NİKAH KIYDI AYNI EVDE YAKALANDI



Şüpheli Tene Traore'nin Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla Fransa'dan geldiği kaydedildi. Tene Traore'nin ayrıca Masharipov ile dini nikah kıydığı belirtilerek, Masharipov ile Fransızca'dan Rusça'ya Google Translate kullanarak anlıştığı tespitine yer verildi.

SALDIRININ PLANLAYICILARINDAN



Şüpheli Eyüp Korkusuz'un Reina saldırısını planlayanlardan biri olduğu kaydedildi. Korkusuz'un, Ebu Katade kod ismini kullandığı ve telegram üzerinde yapılan görüşmelerde de bu ismi kullandığı belirtildi. Korkusuz'un yapılan aramasında örgütün Neşide ismini verdiği marşlarının bulunduğu yine örgüte ait çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların ele geçirildiği belirtildi. Korkusuz'un ayrıca DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu olduğu ve sözde emir düzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

SALDIRGANLA BİRLİKTE YAKALANDILAR... ÇATIŞMA BÖLGESİNE GİDECEKLERDİ...



Şüpheli Aysha Mohammed'in de Somali vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, bu kişinin de Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla geldiği kaydedildi. Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed'in de Mısır vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı belirtildi.

görüntü dökümü (esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyon)



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-esenyur'taki masharipov'la bilrlikte yakalanan kadınların sağlık kontrolünden geçirilmesi



- esenyurt'taki evde gözaltına alınanların dışarı çıkarılması

- tutuklanan şüphelilerin adliye koridorundaki görüntüsü (aktüel)

15.02.2017 - 17.23 Haber Kodu : 170215198