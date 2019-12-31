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REİNA KATLİAMI DAVASINDA SONA DOĞRU... ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA 27 OCAK'TA

Halil YILMAZ / İSTANBUL, ()  ORTAKÖY'deki eğlence mekanı Reina’ya 2017 yılının ilk saatlerinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi yaralandı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak...

GÜNDEM 31.12.2019, 10:46
REİNA KATLİAMI DAVASINDA SONA DOĞRU... ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA 27 OCAK'TA

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () 
ORTAKÖY'deki eğlence mekanı Reina’ya 2017 yılının ilk saatlerinde, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi yaralandı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov’un (36) da aralarında bulunduğu 58 sanığın yargılandığı davada savcının, 27 Ocak 2020'de esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP OLUŞTURULMUŞTU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip oluşturdu ve Masharipov, Esenyurt’ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalandı. Savcının tutuklama talebiyle İstanbul Adalet Sarayı’ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Masharipov, suçlamaları kabul etmiş, kendisini öldürmeyi düşündüğünü dile getirmişti.

2 BİN 397 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilen Masharipov hakkında,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede,  “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeö, 39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürmeö, “Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin hazırlanmasının ardından Masharipov’un da aralarında bulunduğu 57 sanığın yargılanması sürüyor.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonlarında görülen dava, iddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasıyla 11 Aralık 2017 tarihinde başlamış, mahkeme savunma için söz verdiğinde, Masharipov savunma yapmamıştı.

SİLİVRİ’DE CIA SORUSU
Saldırıda yaralanan Amerikan vatandaşı William Jacop Raak, yedinci duruşmaya şikayetçi olarak katıldı. Türkiye’nin yanında olmak için duruşmaya geldiğini belirten Raak, tercümanı aracılığıyla "Benim savunma sanayinde üretim yapan bir şirketim var, AK47 marka silahla ateş ettiğine eminim" dedi. Mahkeme Başkanı Orkun Dağ, katil zanlısı Masharipov’un görüntüsünün ekrana verilmesini istedi. Görüntüleri izleyen Raak, “Evet kesinlikle o kişi buydu, sen silahsız bir hiçsin" diyerek, Masharipov’a bağırdı.
Masharipov’un avukatı Atanur Demir ise Raak’ın HTS kaydı, bilgisayarına dair sorular sorduktan sonra "CIA ile bir bağlantınız var mı?" dedi. Mahkeme heyeti de Raak’ın sanık olmadığını gerekçe göstererek avukata bu şekilde soru soramayacağını ve avukatın bu konuda savcılığa başka bir dava açabileceğini hatırlattı.

BASINA KAPALI SAVUNMA YAPTI
Saldırının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Avukat Atanur Demir, Masharipov’un kapalı oturumda savunma yapmasını talep etti. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, basın mensuplarını ve izleyicileri dışarı çıkardı. Türkçe savunma yapan Masharipov, emniyet ve hakimlikte verdiği ifadeyi reddetti. Saldırıyı yapmadığını öne süren Masharipov, 2 Ocak 2017 tarihinde arkadaşının kendisini uykudan uyandırdığını, haberlerde kendisinin fotoğrafını gösterdiğini ve panikleyerek saklandığını iddia etti. Masharipov savunmasında şunları söyledi: "Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim. Benim olduğumu söyleyen taksici ve polis gelip beni teşhis etsin"

34 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Duruşmalarda 57 sanıktan aralarında Masharipov’un resmi nihaklı eşi Zarina Nurullayeva’nın da bulunduğu 34 sanık, 13’üncü celsede tahliye edildi ve tutuklu 18 sanık kaldı. 31 Ekim 2019’da gerçekleşen duruşmada, savcının esas hakkında mütalaasını açıklaması beklenirken, duruşma savcısı değiştiği için mütalaa açıklanmadı. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 27 Ocak 2020’de İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere erteledi.

Görüntü dökümü:
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