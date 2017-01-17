REİNA KATLİAMCISININ ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Reina katliamını gerçekleştiren kod adı Ebu Muhammed El Horasani, dün akşam Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı. Reina saldırganı, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Konya Otogarı'nda, Taksim Meydanı'nda görülmüştü. Saldırganın Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri de güvenlik kamerasına yansımıştı.
Görüntü dökümü
-Reina saldırganının Taksim'de çekilmiş görüntü
-Reina saldırganının Konya otogarında çekilmiş görüntüsü
-Reina saldırısından hemen sonra çekilen görüntüler
-Reina'nın havadan çekilen görüntüeleri
-Detaylar