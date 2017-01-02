REİNA, BOĞAZ'DAN TEKNEYLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



* Terör saldırısı sırasında bir çok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.

Haber - Kamera: Enver ALAS / İstanbul

Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.

Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri, bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor. Terör saldırısı sırasında bir çok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan kısmından denize atlayarak kurtulmuştu.



Görüntü Dökümü

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-Gece kulübünün denizden görüntüsü

-Deniz polisine ait tekne

- Siyah perdelerle kapatılan alan

-İçerideki masa ve sandalyeler

-Genel ve detaylar