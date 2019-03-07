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REGAİP KANDİLİ'NDE ÇAMLICA CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Ramazan EĞRİ-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL() İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Bu akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için...

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇAMLICA CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Ramazan EĞRİ-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()
İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Bu akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.
Bu sabah ibatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Görüntü Dökümü:
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Camiden havadan ve yerden görüntüler
-Namaz kılanlar
-Kur'an okuyan imam
-Camiye gelenler
-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grubun gelişi
-Fuat Oktay ve beraberindekilerin camiye girişi


 

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