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Referandumla ilgili en son anket... İşte merak edilen sonuçlar

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili anket sonuçlarını açıkladı.

Referandumla ilgili en son anket... İşte merak edilen sonuçlar

 Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili anket sonuçlarını açıkladı. 26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.


AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 14'Ü HAYIR DİYECEK

Referandumla ilgili yapılan araştırmada ise AKP seçmeninin yüzde 66.1’i evet oyu kullanacağını söylerken yüzde 14’ü hayır oyu kullanacak yüzde 11.2’si ise kararsız. AKP seçmeninin yüzde 8.7’si oy kullanmayacağını söyledi. CHP seçmeninin yüzde 1.2’si evet oyu vereceğinin belirtirken yüzde 81’i hayır oyu verecek. CHP’deki kararsızların oranı ise yüzde 9.7 olarak belirlendi.


MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 51.1'İ HAYIRDAN YANA

Referandumda parti tabanının hangi yönde oy kullanacağı tartışma konusu olan MHP’de ise seçmenin yüzde 28.2’si evet oyu kullanacağını belirtirken yüzde 51.1’i hayır diyeceğini söyledi. MHP’deki kararsızların oranı ise yüzde 13.4. HDP’ye oy vereceğinin söyleyenlerin yüzde 2.4’ü referandumda evet oyundan yanayken yüzde 74.2’si hayır diyeceğini belirtti. HDP seçmeninde kararsızların oranı ise yüzde 7.9 olarak ölçüldü. Kararsız oranının en az olduğu parti HDP olurken, ‘Hayır’ oyu kullanacakların oranı en fazla CHP seçmeni olduğu tespit edildi.

HAYIR YÜZDE 56.4'LE ÖNDE

Araştırma sonucunda ‘Evet’in oranı yüzde 30, ‘Hayır’ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranı ortaya çıktı.





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