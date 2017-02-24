Referandum sonrası erken seçim olur mu? İşçe cevabı!

"REFERANDUMDAN SONRA ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELİR Mİ?"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Referandumda bıçak sırtı bir sonuç çıkarsa erken seçimin gündeme gelip gelmeyeceğine" ilişkin, “Geleceğe dönük kehanetler üzerine değerlendirme yapmak istemem" dedi.



"HALK OYLAMASININ MEŞRUİYET SINIRI 50 VİRGÜL 01'DİR"



"Hayır önde çıkar ise yada çok az farkla 'Evet' çıkarsa ne olur? sonucun meşruiyeti ile oran arasında bir bağ var mıdır? " şeklindeki bir soruyu Bozdağ, "Meşruiyeti anayasa tayin ediyor. Halk oylamasının meşruiyet sınırı 50 virgül 01'dir. Bunu kim alırsa evet veya hayır yönünde meşrudur" diye yanıtladı.



"GENEL AF YOK"



"Önümüzdeki süreçte genel af olabilir mi?" sorusuna Bozdağ, "Böyle bir şey yok" dedi.



"BEDELLİ ASKERLİK ÇALIŞMASI YOK"



"Bedelli askerlik olabilir mi?" sorusuna Bozdağ, "Böyle bir çalışma hükümetimizde yok" dedi.



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞUNDA İDAM GELEBİLİR"



"İdam gelir mi?" sorusu üzerine Bozdağ, "Bu bir anayasa konusu. Şu anda gündemimiz bu değil. Parlamento'nun takdir edeceği bir konu. Anayasayı değiştirmeden idam cezası bizim hukukumuza şu anki duruma göre gelemez. Anayasa idam cezasının verilemeyeceğine dair negatif bir hüküm içermektedir. Anayasa değişikliği yapıldığında mümkün hale gelir" diye konuştu.



"SAYIN YÜKSEKDAĞ İLE İLGİLİ ÇOK ÖNCEDEN VERİLMİŞ YARGITAY'DAN GEÇMİŞ BİR KARAR"



HDP'li vekillerin yargılanma sürecine ilişkin ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Artık dosyaları bekletmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Bozdağ, "Bu HDP'lilere mahsus uygulanan bir durum değil. Çağrılara uyulmadı. Doğru bir yaklaşım değil. Yeni bir dosya oluşturulması söz konusu değil. Dosyalar zaten yargının elinde. Kendiliğinden yürüyor. Sayın Yüksekdağ ile ilgili bugün verilmiş bir karar değil. Çok önceden verilmiş Yargıtay'dan geçmiş bir karar. Anayasa yargılamanın önünü açınca bu süreç işledi. Karar kesinleşti. Referandum ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı.



"CHP VE HDP BELLİ ORANDA EVET DİYECEK"



CHP ve HDP seçmeninin bir kısmının referandumda 'evet' diyeceğini belirten Bozdağ, "Şu anda anketlere baktığımızda CHP'ye oy veren bazı seçmenlerin oranı belli bir oranda seçmen 'evet' diyeceğini açıklıyor. Çok büyük bir rakam değil. Bize göre önemli bir rakam. HDP'ye oy verenlerden de evet denileceği söyleniyor. Evetlerin diğer partilerden gelecek oylarla da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Haber: Hakime TORUN / ANKARA,()