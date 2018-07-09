Recep Akdağ: 24 vatandaşımız hayatını kaybetti

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:03
Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
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