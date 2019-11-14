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Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (2) - GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Giresun Valiliği, Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ve 3 şüphelinin gözaltına alınmasıyla...

GÜNDEM 14.11.2019, 15:05
Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (2) - GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ve 3 şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, baba Şaban Vatan ve beraberindeki şüpheliler K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'e baskı ve tehditte bulunup, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.
Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süren soruşturmada tanık olan Mürsel Küçükal'in, baba Şaban Vatan ve yanındaki 3 şüpheli tarafından atölyeye kapatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp ilimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 13.11.2019 günü Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan'ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Küçükal'ın ikametine gitti. Şahısla yapılan görüşmede; 'tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır"
Baba Şaban Vatan ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması gerekçesinin de yer aldığı açıklamada "C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" ifadelerinde yer verildi.  

Haber: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL(Giresun),() 

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