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PTT pulunda Dodik’in resmine tepki büyük!

PTT pulunda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik’in resminin bastırılması tepki çekti.

GÜNDEM 21.06.2021, 00:10 Murat Aydın
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PTT pulunda Dodik’in resmine tepki büyük!

PTT pulunda BosnaMüslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik’in resminin bastırılması tepki çekti. Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci için özel olarak bastırılan  pul ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “PTT derhal bu yanlıştan dönmeli ve Bosna halkından özür dilenmelidir!” derken CHP'li Cihangir İslam ise, "Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır" diye tepki gösterdi.

PTT'nin 17 Haziran 2021 tarihli üzerinde Bosna Hersek’e bağlı eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in resmi olan puluna tepkiler geldi.

“PTT ÖZÜR DİLEMELİ”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Yazıklar olsun! İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında yaşanmış en büyük katliam olan, yaklaşık 8 bin Bosnalı Müslüman'ın katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden ırkçı Dodik için bu ülkenin posta teşkilatının özel pul bastırmış olması kabul edilemez! PTT derhal bu yanlıştan dönmeli ve Bosna halkından özür dilenmelidir! ” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise, “Boşnakların sorunu yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sırplarla değil, ‘katillerle ve yandaşlarıyla.’ Srebrenitsa Soykırımı için, ‘uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için bizim PTT pul bastırmış. Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır” diye tepki gösterdi.

Boşnak vatandaşlar ise sosyal medyada, “Boşnaklar olarak PTT’yi kınıyoruz. PTT, binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı için, ‘Uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için pul bastırmış. Bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz” tepkisinde bulundu.

GÜNEYDOĞU AVRUPA ZİRVESİ İÇİN BASTIRILDI 

Resmi pulun Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için özel olarak bastırıldığı öğrenildi. GDAÜ dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ortak deklerasyon kabul edildi. Dönem başkanlığının resmi olarak 1 Temmuz 2021’de Yunanistan’a devredileceği açıklandı.

“ACISI YÜREĞİMİZİ DAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR”

Geçtiğimiz kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım 1995’te Bosna-Hersek’teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri’nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen ‘Soykırım: Srebrenitsa’dan Alınan Dersler’ başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi'ne bir video mesaj göndermişti.

Erdoğan o mesajında, “Aradan geçen çeyrek asra rağmen, vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor” demişti.

#Bosna #Dodik #ptt #Pul #GüneyldoğuAvrupaİşbirliği #müslüman #katliam
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