PSİKOLOG ALPER ENGELLER'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SANIK: ÇOK ÜZGÜNÜM, HİÇ AKLIMDAN ÇIKMIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy'de psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeller'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten öldürmek" suçundan tutuklu bulunan Hızır Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı. Çok pişman olduğunu söyleyen sanık Hızır Erdoğan, maktul Alper Engeller ile herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, "Pişmanım, öyle bir şey olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve hiç aklımdan çıkmıyor" dedi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hızır Erdoğan ve avukatı Yalçın Bingöl katıldı. Savunmasını yapan Hızır Erdoğan, 8-10 yıldır Kadıköy'de yaşadığını, su bayisinde yatıp kalktığını, maktul Alper Engeller'i de az tanıdığını söyledi. Alper Engeller ile bir husumeti olmadığını söyleyen Erdoğan, "Olay günü gece saat 03.00 sıralarında uykudayken, birisi dükkanın kepenklerine ve camına vurup, sinkaflı küfürler ediyordu" iddiasında bulundu.

OLAY ANINI ANLATTI

Bunun üzerine camdan dışarıya baktığını söyleyen Hızır Erdoğan, şöyle konuştu:

"Camdan baktığımda bir gölge ve karartı gördüm. Cam ve kepenkleri tekmeleyen kişi bir süre sonra uzaklaştı. Camdaki buharı silip dışarıya baktığımda, karşı kaldırımda yer alan terzi dükkanının önünde birisinin eğilip montundan bir zıpkın çıkardığını gördüm. Bu kişi elindeki zıpkınla etrafa atış yapıyordu. Terzinin kepengine de atış edip deldi. Bir süre sonra bu kişi oradan ayrılınca üzerimi giyinip dışarıya çıktım. Komşum olan terzinin dükkanına bakıp hasarı inceleyecektim. Hava çok soğuk olduğu için gitmedim, tam içeriye girecektim aşağıdan biri yalpalayarak geldiğini fark ettim. Gelen şahıs burnundan soluyarak, öfkeli bir şekilde 'beni mi arıyorsun?' diye konuşmasıyla irkildim. Baktığımda şahsın Alper olduğunu fark ettim. Kendisine 'sen miydin kapıya vuran?' diye konuştum. O da 'benim lan' diye karşılık verdi. Yine ana avrat sövdü. Yine montuna davranınca az önce terzi dükkanının oradayken aynı hareketle montundan zıpkını çıkardığını anımsayınca yine zıpkını çıkaracağını düşündüm. Bu arada eve girip kendimi savunmak için sopavari bir şey aradım. Bu telaşla komidinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Şahsa 'defol git, başımı belaya sokma' dedim. Bıçağı sağa sola salladım. Aramızda yaklaşık 1 kol mesafe vardı. Bıçak temas etmiyordu. Ben çekileceğini düşünüyordum. Maktul kaçacağına beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Kendisiyle boğuştuk. Yer karlı idi. Bir müddet sonra ayrıştık. Maktul sol kolu üzerine birden sert bir şekilde düştü. Anormal bir şekilde alkol kokusu geliyordu. Ben maktulün alkolden dolayı bayıldığını düşündüm. Su istasyonunun sahibini aradım, ambulans çağırmamı istedi. Üst katta oturan arkadaşım Kenan'ı arayarak ambulans çağırmasını istedim. Bir süre sonra Kenan beni aradı. Petrol istasyonuna çağırdı, polisler Kenan'ın yanında beni yakaladılar. Benim maktul ile bir husumetim yoktur. Pişmanım, öyle bir şey olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve hiç aklımdan çıkmıyor."

SUÇTA KULLANDIĞI BIÇAK SORULDU

Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, olayda kullanılan 21.1 santim uzunluğunda tek ağızlı, kısmen deforme olmuş, sivri uçlu, sırtı küt, namlusunun üzerinde küçük ata ibareleri yazılı ağaç kabzalı bıçağı sanığa göstererek olayda kullandığı bıçağın bu olup olmadığını sordu. Sanık Hızır Erdoğan da, "Bu bıçak olabilir" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Hızır Erdoğan'ın Kadıköy'de 11 Ocak 2017 tarihinde gece 03.00 sıralarında Alper Engeller'i bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede sanığın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Öldürülen psiklolgun fotoğrafı

-Şüphelinin emniyetten çıkışı