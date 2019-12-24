beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Profesör Tekgül: Aileler, idrar kaçıran çocuklarını sosyal problem olduğunda getiriyor

ÇOCUK Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül, 5 yaş grubunda 100 çocuğun 15'inde gece idrar kaçırmanın görüldüğünü söyledi. Tekgül, "Genelde anne ve babalar çocuğu bize 5 yaşında getirmiyor. Aile için bir sosyal problem...

GÜNDEM 24.12.2019, 12:17
Profesör Tekgül: Aileler, idrar kaçıran çocuklarını sosyal problem olduğunda getiriyor

ÇOCUK Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül, 5 yaş grubunda 100 çocuğun 15'inde gece idrar kaçırmanın görüldüğünü söyledi. Tekgül, "Genelde anne ve babalar çocuğu bize 5 yaşında getirmiyor. Aile için bir sosyal problem olmaya başladığında geliyorlar. Evlenme yaşında veya askere giderken gelen hastalar dâhi olabiliyor" dedi. 


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül, çocuklarda gece idrar kaçırmanın aile içerisinde veya çocukta psikolojik sorunlara yol açabilen bir durum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tekgül, çocukların zamanla belirli yetiler kazandığını, gece idrar tutmanın da bu yetilerden biri olduğunu bildirdi. Tekgül, gece alt ıslatmayı, 5 yaşından sonra da devam ediyorsa problem olarak tanımladıklarını kaydederek, "Bu yaş grubunda 100 çocuğun 15'inde görülüyor. Oldukça sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla bir yetinin geç gelmesi olduğu için biz bunu pek hastalık olarak değil de, gelişimsel gecikme olarak görüyoruz. Örneğin, konuşmanın gecikmesi gibi görüyoruz. O anlamda çocukları bir süre izleyip, tedavilerini ona göre başlıyoruz" dedi.


"AİLEDE VARSA, ÇOCUKLARIN YÜZDE 70'İ GECE İDRAR KAÇIRIYOR"

 

Gece yatak ıslatmanın genellikle psikolojik bir sorundan kaynaklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekgül, ancak tedavi edilmediği durumlarda psikolojik sonuçların olabileceğini belirtti. Bu çocukların yaşadıkları bu sorundan dolayı genelde daha içine kapanık ve özgüvenlerinin daha düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekgül, "Bu çocukların gece idrar çıkışları fazladır. Normalde herkes gece idrar miktarını bir miktar azaltır. Bu vücudun normal cevabıdır. Bu çocuklarda biraz farklıdır. Gece idrar çıkışı neredeyse gündüz gibi devam ediyor. Aynı zamanda bunların uyanma eşikleri çok yüksektir. 'Top patlasa uyanmayan' çocuklardır. Bu çocuklarda hem idrar çok geliyor hem de uyanmıyorlar ve gece altlarına kaçırıyorlar. Genetik sebepler de vardır. Geçmişte anne ve babanın ikisinde de varsa, bu çocukların yüzde 70'i gece idrar kaçırıyor. Sadece anne ya da babada ise yüzde 40'ı; normal popülasyonda da yüzde 15 oranındadır. Genetik sebepler çok belirgin olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

 

"EVLENME YAŞINDA VEYA ASKERE GİDERKEN GELEN HASTALAR VAR"

 

Prof. Dr. Tekgül, çocuklarda gece alt ıslatmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Aile için en kadar problem yaratıyorsa, aile bunu ne kadar problem olarak algılıyorsa; ona göre tedaviye başlıyoruz. Genelde anne ve babalar çocuğu bize 5 yaşında getirmiyor. Aile için bir sosyal problem olmaya başladığında geliyorlar. Aslında 5 yaşından itibaren tedavi edebileceğimiz hastalardan bahsediyoruz. Genelde çocuk okula başlayacağı zaman, daha geç yaşlarda yatılı okula gideceği zaman, ya da arkadaşlarıyla birlikte geziye gideceği zaman, yani sosyal bir hayata başlayacağı zaman gece altına kaçırması problem olacağından anne ve baba bize getiriyor. Evlenme yaşında veya askere giderken gelen hastalar dâhil olabiliyor" dedi. 


 

"İLAÇ TEDAVİSİNDE GENEL KANILAR VAR, ÇOĞU YANLIŞ"


Prof. Dr. Tekgül, tedavi yöntemlerini de anlatarak, "İki tane temel tedavi yöntemimiz var. Birinde ilaç veriyoruz. Bu ilaç gece idrar çıkışını bir miktar azaltarak, bu sorunu çözüyor. Bu ilaç kullanıldığında yüzde 70-80 civarında başarılıdır. Bu ilacın sorunu ilacı kestiğimizde tekrar geri olma olasılığı yüksektir. Onun için uzun dönem tedaviler gerekebiliyor. Diğeri de 'alarm cihaz' dediğimiz tedavi yöntemidir. Bunda da çocuklara gece uyanmasını sağlayan bir cihaz takıyoruz. İdrar kaçırdığı anda cihaz ses vermeye başlıyor ve çocuk uyanıyor; aslında uyanmıyor. Çünkü bunlar zor uyanan çocuklar. Anne-baba uyanıyor; çocuğu uyandırıyor. Böylelikle şartlandırma başlıyor. Bu, 12 hafta çok disiplinli sürdürüldüğünde çocuklarda etki başlıyor. Zaten bu yüzden bu tedavi çok kullanılmıyor. Çünkü çok disiplinli, her gece kalkmayı gerektiren; bu konuda kendini çok vermiş anne-babalara ihtiyaç oluyor. Bu yüzden bu uygulama zorluğu olan tedavi yöntemidir. Genellikle anne-babalar ilaç tedavisini tercih ediyorlar. İlaç tedavisiyle ilgili genel kanılar var; çoğu yanlış. Ciddi yan etkilerinin olduğu hatta kısırlığa yol açtığı konusunda kanılar var. Net söyleyebilirim; öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. 

 

"ÇOCUKLARINIZA KIZARSANIZ, ÇOK YAZIK EDERSİNİZ"

 

Gece idrar kaçırmanın çocukların tembelliğinden kaynaklanan bir durum olmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekgül, çocuklarının bunu isteyerek yapmadıklarını söyledi. Anne ve babaların bu durumda kendilerine kızmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tekgül, "Çocuğa genetik olarak geçirenler anne ve babalardır. Zaten birçok anne ve baba muayenede söyler; 'ben de böyle kaçırmıştım, eşim de ortaokula kadar altına kaçırmıştı’ gibi konuşmalar yapıyoruz. Hiç çocuklara kızacak bir şey yok. Zaten çocuklar bu işin acısını çekiyorlar. Gece idrarınızı kaçırmışsınız, yatak ıslak ve sabah kalkıyorsunuz okula gidiyorsunuz. O çocuktaki duyguyu ve ezikliği hissedebiliyor musunuz? Psikolojik olarak kendine olan güveni az oluyor. Bir de bu çocuklara kızarsanız, çok yazık edersiniz. Aslında bu psikolojik problemlere neden olmamak için biz bu çocuklarda tedaviye bir an evvel başlayalım istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
-Çocuk Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül röp.
-Çocuk muayene detay görüntüsü
-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

============================

Yorumlar (0)
11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10