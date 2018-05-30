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PROF.DR.SEMAVİ EYİCE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber: taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL Prof. Dr. Semavi Eyice Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.  Önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi...

PROF.DR.SEMAVİ EYİCE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 

Haber: taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL
Prof. Dr. Semavi Eyice Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. 
Önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Cenazeden görüntü
-Cenazeya katılanlar
-Cenaze namazı
-Detaylar

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