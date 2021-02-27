Prof. Necmettin Erbakan Ölümünün 10. yılında anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 27 Şubat 2011'de vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan, 12 Ekim 1969'daki seçimde Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçirdi.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre Fatih Erbakan ve camideki görevli imam hatiplerle sohbet etti..

Milli Görüşün lideri Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan ölümünün 10. yılında yurt genelinde düzenlenen program ve törenlerle anıldı. Erbakan için Ankara'da düzenlenen anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı. İstanbul'da ise sevenleri Merhum Necmettin Erbakan'ı yalnız bırakmadı.

Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partililer ile sevenleri Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua etti.

Ankara'da Saadet Partisi tarafından organize edilen törene katılımlar dikkat çekiciydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törene ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

“Yaşanabilir Türkiye” temasıyla düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan da katıldı.