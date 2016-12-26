Prof. Dr. Erhan: "Uluslararası öğrenciler için devlet teşviki artarak devam etmeli"

İSTANBUL () - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) yılın en büyük 500 ihracatçısını belirledi. Eğitim alanında en fazla uluslararası öğrenci geliri elden eden 3. üniversite olan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adına ödülü, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş aldı.

Törende 'ya konuşan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, uluslararası öğrencilerin "gönüllü elçi" olduklarını vurgulayarak öğrencilerin ekonomik getirilerinin yanı sıra kültürel getirilerinin de hayli önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası öğrenciler için devlet teşviki artarak devam etmeli" dedi.

"Bu öğrenciler burada okuyorlar ve her biri Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine geri dönüyorlar. Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini kendi ülkelerine tanıtıyorlar. Bu da o ülkelerin Türkiye'ye bakışının pozitif yönde seyretmesini sağlıyor" diyen Prof. Dr. Erhan, şöyle devam etti:

"Türkiye son 10 yılda uluslararası yüksek eğitimde büyük ilerleme kaydetti. Bu ilerlemede üniversitelerimizin kalitesinin sürekli artmasının önemi olduğu kadar hükümetlerin almış olduğu birtakım önlemlerin de katkısı olduğunu görüyoruz. Özellikle, uluslararası öğrenci getirmeye yönelik teşviklerin artırılması bu akışı önümüzdeki yıllarda daha da artıracağı düşüncesindeyim. Bizim bulunduğumuz coğrafyada, Ortadoğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'ya kadar uzanan geniş bir bölge içerisinde, Avrupa'ya Amerika'ya gitme olanağı bulamayan ya da vize koşulları ve kültürel farklılıklar sebebiyle buralarda bulunmak istemeyen çok sayıda öğrenci var. Bugün itibariyle Türkiye, bu konuda öğrencileri en çok çeken ülke konumunda. Ayrıca, üniversitelerimizin kalitelerini gören öğrencilerimizin tavsiyeleriyle artık doğrudan Türkiye tercih edilir hale geldi."

Ekonomi Bakanlığı ve hükümet tarafından turizm, taşımacılık, sigortacılık gibi hizmet sektörlerine verilen teşviklerin uluslararası öğrenciler için de artarak devam etmesi gerektiğinin önem taşıdığını vurgulayan Erhan, hedeflerinin üniversitelerindeki her 4 öğrenciden birinin uluslararası öğrenci olması olduğunu kaydetti.

Erhan, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Herkes kendine göre daha fazla gelişmiş ülkeyi tercih etmek istiyor. Amerika, Japonya ve Avrupa'dan öğrenci çekmek bugün itibariyle bizim için biraz zor. Ancak, üniversitelerin gelecek günlerde birer bilim ve araştırma yuvası haline gelmesiyle bu ülkelerden de öğrenci çekebilme potansiyeline sahip olacağımızı düşünüyoruz."

(FOTOĞRAFLI)