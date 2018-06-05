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PROF. DR. BÜŞRA ERSANLI'YA "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof....

PROF. DR. BÜŞRA ERSANLI'YA "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Marmara Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı Aynur Tuncel Yazgan katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse sanık Ersanlı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı. 

"BERAATİMİ İSTİYORUM"
Sanık Büşra Ersanlı mütalaaya karşı son savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ersanlı'nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan ise "Bildiri barış hakkı çerçevesinde barış çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti. 

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti kararında, "PKK / KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan sanık Ersanlı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediği için bu maddeyi uygulamadı. Ayrıca Ersanlı hakkındaki cezayı da ertelemedi. 


 

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