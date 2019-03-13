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PROF. DR. BERİL DEDEOĞLU VEFAT ETTİ

İSTANBUL Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan...

PROF. DR. BERİL DEDEOĞLU VEFAT ETTİ

İSTANBUL
Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.
28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, AB eski Bakanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Beril Dedeoğlu'nun arşiv görüntüleri

13.03.2019 - 11.31 Haber Kodu : 190313064

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