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POLİSTEN KAÇARKEN BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI 

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, () Esenyurt'ta polis, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon yaptı. Operasyonda sırasında yakalanmamak için balkondan atlayan kişi bacağı kırılınca yakalandı. Olay Selahattin Eyübi Mahallesi...

POLİSTEN KAÇARKEN BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI 

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta polis, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon yaptı. Operasyonda sırasında yakalanmamak için balkondan atlayan kişi bacağı kırılınca yakalandı.

Olay Selahattin Eyübi Mahallesi 1550 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığından şüphelenen mahalle sakinleri,  4 yabancı uyruklu kadını geldikleri eve sokmayarak mahalleden ayrılmasını istedi. Kadınlar gösterilen tepki üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Mahalle sakinlerinin evde bulunan kişiye saldırması üzerine olay yerine  çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı ekipler ile çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, evin etrafını çevirdi, mahalle sakinlerini de bölgeden uzaklaştırdı. Polis, bölgede güvenlik önlemelerini aldıktan sonra fuhuş yapıldığı iddia edilen eve girerken  evde bulunan İsmail A. üçüncü katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Atlama esnasında bacağı kırılan İsmail A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail A. hastaneye sevk  edildi. İsmail A.'nın hastaneye sevk edildiği esnada mahalle sakinlerinin saldırısına karşı çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri ambulansa eşlik etti.  Hastanede tedavisi tamamlanan İsmail A. ile fuhuş yapıldığı iddia edilen daireye kadınları getiren korsan taksinin şoförü İbrahim Ş. gözaltına alındı

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden detaylar
-Mahalle sakinlerinden detaylar
-Mahalle sakinlerinin koşuşturması 
-Polisin önlem alması
-Balkondan atlayan İsmail A.'nın yaralı hali
-Polisin ambulans çevresinde önlem alması
-İsmail A.'nın ambulansa konulması
-Röportajlar
-Genel ve detaylar 
 

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