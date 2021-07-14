Polisin şehit ettiği Emniyet Müdürü törenle uğurlandı

Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenlendi.

Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

"SENİ BEKLEDİM. BÖYLE GELMEYECEKTİN BANA..."

Hasan Cevher'in ayakta durmakta zorlanan eşi ve annesi, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cevher'in eşi Asude Cevher, "Seni bekledim. Böyle gelmeyecektin bana..." diye haykırarak eşini uğurladı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bir kadın komiseri rahatsız etti. Çulcu, bunun üzerine Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher tarafından uyarı aldı.

Nasuh Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında görüşmek üzere Cevher'in yemek yediği polisevine gitti.Görüşme bittikten sonra işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Çulcu, silahına el konulmasına karşı çıktı.

Bürodaki memurlara silah çeken Nasuh Çulcu, oradan uzaklaşıp tekrar polisevine döndü, tabancasıyla Hasan Cevher'e 3 el ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak şehit oldu.