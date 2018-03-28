POLİSİN DİZ KAPAĞINI KIRAN OTO HIRSIZLARINA NEFES KESEN OPERASYON

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde girdikleri 15 evden hırsızlık yapan ve 6 araç çalan 3 şüpheliden biri, yaşanan kovalama sonucu, diğer iki şüpheli ise polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Operasyon anı ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlar gece saatlerinde Maltepe’de girdikleri bir evden otomobil anahtarını alarak çıktı. Dışarıdaki aracı çalan şüpheliler kayıplara karıştı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede aracı aramaya başladı. Polis ekipleri aracın izine ulaşarak, takibe başladı. Takip edildiklerini fark eden hırsızlar ile polis arasında kovalamaca başladı. Bağcılar’a kadar süren kovalama sonucunda şüpheliler kaza yaparak durdu. Polis ekipleri ise araçlarını kaza yapan aracın önünde durdurdu. Polis memuru M.B. tam araçtan ineceği sırada hasarlı aracı süren şüpheli, polisi araç kapısında sıkıştırdı. Diz kapağı kırılan polis hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON

Olay sırasında Cenap A. yakalanırken, diğer 2 şüpheli kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olay günü araçta bulunan Onur O.’nun (21) yerini tespit etti. Polis ekipleri Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis Onur O.’yu ve F.T.’yi (17) gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu da polis kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Onur O.’nun emniyette 14 adet suç kaydı olduğu, bunların 7’sinden arandığı belirlendi, evde yapılan aramada çelik yelekler, çalıntı ve sahte plakalar, kol saatleri, 4 adet tabanca ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Kapının kırılması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Malzemelerin ele geçirilmesi

-AKTÜEL KAMERA

-Şüphelinin çıkışı

-Ele geçirilen malzemeler