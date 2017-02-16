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POLİSE YARIM KİLO ZÜMRÜT SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bazı kişiler tarafından Türkiye'ye kaçak olarak getirilen değerli taşların satılacağı yönünde bir ihbar üzerine harekete...

POLİSE YARIM KİLO ZÜMRÜT SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bazı kişiler tarafından Türkiye'ye kaçak olarak getirilen değerli taşların satılacağı yönünde bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri 10 Şubat Cuma günü alıcı kılığında şüpheli M.Ç. ile buluşarak zümrütleri inceledi ve almak üzere anlaşarak ayrıldı. Polis ekipleri bunun üzerine M.Ç.'yi takibe aldı. Şüpheli M.Ç., zümrütleri satma konusunda birlikte hareket ettiği S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y. ile buluştuğunda ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplam 487,47gram Zümrüt ve 46 bin Venezuela Boliva'sı (yaklaşık 17 bin lira) para ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı M.Ç., S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y.'nin Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (Fotoğraflar)

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-Ele geçirilen zümrütlerin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

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