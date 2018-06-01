Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

POLİSE KÜFÜR EDEREK KAÇAN TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILARAK PARA CEZASI KESİLDİ

  Çağatay KENARLI, İstanbul Şişli'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.  Olay, Şişli...

POLİSE KÜFÜR EDEREK KAÇAN TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILARAK PARA CEZASI KESİLDİ


 
Çağatay KENARLI, İstanbul
Şişli'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para ceza kesilerek adli işlem başlatıldı. 
Olay, Şişli Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart 2018'de meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 
Aytekin Kotil Caddesi'nde bir otomobilin arızalı olduğu ve trafiği engellediği ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde çekicide görevli polis memuru U.S.T. olay yerine gitti.  34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir Vermez araçları yönlendiren polis ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru, taksicinin evraklarını kontrol etmek istedi. Evrakları vermeyen taksici polis memuruna hakaret ve küfür ederek olay yerinden kaçtı. 
 
TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM YAPILARAK PARA CEZASI VERİLDİ
Polis ekipleri tarafından aynı gün Şişli'de bir AVM'nin girişinde yakalanan Vermez'e 'Görevli memura mukavemet', 'Görevi yaptırmamak için direnme- tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan taksici Ebubekir Vermez'e trafik polisinin 'uyarı ve işaretlerine uymamak' ile 'Görevliye evraklarını vermemek' suçlarından toplam 470 lira trafik cezası kesildi. 

Görüntü Dökümü
--------
Cep telefonu görüntüsü
-Takisici ile polisin bağırışması 
-Vatandaşların polisi ve taksiciyi engellemesi
-Taksicinin gidişi
-Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325