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POLİS SALDIRGANLARI ARARKEN ARANMASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan lav roketi ile yapılan saldırının ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük...

POLİS SALDIRGANLARI ARARKEN ARANMASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan lav roketi ile yapılan saldırının ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük Armutlu bölgesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yapılan aranmalar sırasında çeşitli suçlardan aranması bulunan DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek detaylı incelemeleri yapıldı.

Şüphelilerden Abdullah K.'nın yapılan incelemede silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt adına silahlı soygun, şantaj, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı bulunduğu ve mala zarar verme suçundan da 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi S.'nin ise kasten yangın çıkarmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kaydı olduğu, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranmasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Eyüp U.'nun ise 3 adet terör örgütü propagandası yapmak, 2 adet silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, ruhsatsız silah taşımak ve kamu malına zarar vermek suçlarından kaydı bulunduğu, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafları

 

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