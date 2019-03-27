Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

POLİS MÜZESİ OLMASI PLANLANAN CİBALİ KARAKOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzun süredir metruk halde bulunan tarihi 3 katlı yapı havadan...

POLİS MÜZESİ OLMASI PLANLANAN CİBALİ KARAKOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzun süredir metruk halde bulunan tarihi 3 katlı yapı havadan görüntülendi.
Tarihi karakolu yeniden canlandırmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi binanın aslına uygun bir müze haline dönüştürülmesi için proje hazırladı. Binanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de temasa geçilirken, binanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi istendi. Tahsis gerçekleştiğinde bina, karakol olduğu dönemdeki haline sadık kalınarak düzenlenecek. Müzenin, dönemin tahta masaları, eski yazı makineleri ve diğer aksesuarlarıyla İstanbul'un polisiye kültürünün tarihi bir parçası olarak yerini alması amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Tarihi Cibali Karakolu'nun havadan çekilen görüntüleri
-Karakolun aktüel görüntüleri

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328