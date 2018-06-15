Polis, hırsızı 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo ve kamyon çalan hırsızı polis ekipleri 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı.

Hırsızlık olayı 10 Haziran gecesi Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesinde meydana geldi. Polis gece yarısı bir kamyon ve 12 ton ağırlığında piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo çalındığı ihbarı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için 7 kişilik özel bir ekip kurdu. İlçedeki 1280 güvenlik kamerasından 5 bin saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, görüntülerde izledikleri akaryakıt istasyonundan bidonla mazot alan bir kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu bir hırsız ile kamyon ve bakır kablolaları satın alan hurdacılar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.L., C.Ç. ve L.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan N.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerasından görüntüler

Zanlının adliyeden çıkarılması

Zanlının yakınlarının tepki göstermesi

Haber-Kamera:Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN (Ankara),()