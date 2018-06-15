Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Polis, hırsızı 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı

 ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo ve kamyon çalan hırsızı polis ekipleri 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı.  Hırsızlık olayı 10 Haziran gecesi Kahramankazan ilçesi...

Polis, hırsızı 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı

 ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo ve kamyon çalan hırsızı polis ekipleri 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek yakaladı. 
Hırsızlık olayı 10 Haziran gecesi Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesinde meydana geldi. Polis gece yarısı bir kamyon ve 12 ton ağırlığında piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo çalındığı  ihbarı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için  7 kişilik özel bir ekip kurdu. İlçedeki 1280 güvenlik kamerasından  5 bin saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, görüntülerde izledikleri akaryakıt istasyonundan bidonla mazot alan bir kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu bir hırsız ile kamyon ve bakır kablolaları satın alan hurdacılar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.L., C.Ç. ve L.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan N.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güvenlik kamerasından görüntüler
Zanlının adliyeden çıkarılması
Zanlının yakınlarının tepki göstermesi 

Haber-Kamera:Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN (Ankara),()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325