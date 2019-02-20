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Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (2)

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı. Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze...

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (2)
ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi.

 

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