Polatlı'da kaybolan Eylül'ün ailesinin bekleyişi 6'ncı gününde

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara (8) ile ilgili dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili bilgi verilmeyen ailenin gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi” dedi.Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI, AİLENİN BİLGİSİ YOKİçişleri Bakanlığı'nın dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili detayları öğrenemeyen ailenin gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, kendisini yalnız bırakmayan köy sakinleri ile birlikte çocuğundan iyi bir haber beklediğini açıkladı. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu anda Valiliğimizden ve Cumhurbaşkanlığımızdan hayırlı bir haber bekliyorum. İnşallah bu işi çözecekler. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum" dedi.Baba Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı'nın olayın aydınlatılmasıyla ilgili açıklamasına ise, "Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi. Cumhurbaşkanımız kızımı kucağına alıp getirecek. Bu sevinci tüm Türkiye paylaşacak" şeklinde cevap verdi. Ailenin bitkin bir durumda olduğunu kaydeden baba Yağlıkara, "İçimiz yandı. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, evladımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bitkin durumdayız. Bütün Türkiye yanıyor" diye konuştu.JANDARMA ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORArama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, ailenin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K., gözaltına alınıp tutuklandı. Bu doğrultuda Uğur K.'nın evinin bahçesinde emniyet ve AFAD'a ait ceset arama köpeği tarafından çalışma yapıldı. Ancak yapılan çalışmada bir sonuç elde edilmedi.Baba İbrahim Yağlıkara, olayla ilgili komşusu Uğur K.'nın tutuklanması ile ilgili olarak, "Zaten çocuğum onun evinin kapısında kayboldu" şeklinde konuştu.KAN LEKESİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDIEylül’ün kaybolmasının ardandan köye sevk edilen özel ekipler küçük kızın son kaybolduğu yerden yola çıkarak komşuları Uğur K.’nin aracındaki bir saç teli ve yıkanan arka koltuk ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi’nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.’nın aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül’e ait olduğu belirlendi. Kriminal laboratuvar sonuçlarıyla Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde tekrar sorguya alındı. Uğur K.’nın annesi N.K.’nın da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.Bu arada gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Yağlıkara ailesinin evinden görüntü

-Baba İbrahim Yağlıkara ile röp

-Köyden görüntü

/// ARŞİV

-Arama yapılması / HAVADAN ve yerden görüntüler

