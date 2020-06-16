PKK’ya ağır darbe… Üstdüzey terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya Vanda ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Tendürek kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri listede olduğu öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

* İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çaldıran Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir.

* Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

4 TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Siirt ve Faraşin Bölgesi’nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlar listesinde turuncu listede yer aldığı, 2’sinin ise gri listede olduğu belirlendi.