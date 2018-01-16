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Pisten çıkan Trabzon uçağı için inceleme başlatıldı

Trabzon Havalimanı'nda pisten çıkan, Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-Trabzon uçağı için şirketten açıklama yapıldı. Açıklamada can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak şöyle denildi: "13 OCAK 2018 tarihinde PC8622 uçuş...

Pisten çıkan Trabzon uçağı için inceleme başlatıldı
Trabzon Havalimanı'nda pisten çıkan, Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-Trabzon uçağı için şirketten açıklama yapıldı. Açıklamada can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak şöyle denildi:

"13 OCAK 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

"UÇAĞIN KALDIRILMASINA ÇALIŞIYORUZ"

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız"

 

 

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