PİSTE GİREN KÖPEK 5 UÇAĞI PAS GEÇİRTTİ

Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İstanbul

Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek 5 uçağı pas geçirtti.

Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu, pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçakta pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpeğin pilotlar tarafından bildirilmesinin ardından Devlet Hava Meydanları Ekipleri pist çevresinde dolaşan köpek veya köpekleri yakalamak için seferber oldu. Ekipler, köpeğin pist bölgesine nereden girdiğini tespit etmeye çalışıyor.