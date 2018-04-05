PİLOTTAN KULEYE KUŞ SÜRÜSÜ UYARISI

Haber: Anıl UÇAN-İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çevresinde görülen çok sayıda kuş sürüsü üzerine, kulede görevli kontrolör, pist başındaki uçağın pilotuna bekleme talimatı verdi.

-Kontrolör pilota, "Efendim pist sonuna doğru sol tarafta kuş geçişi var. Bir iki dakika bekleyelim" dedi.

-Pilot ise kuleye “ Teşekkürler efendim. Biz de şu anda takibini yapıyoruz. Beklemedeyiz" anonsunu yaptı.

Bir başka pilot ise kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüyle karşılaştı.

Kuleye; "Kalkışta 500 feetlerde leylek sürüsü geçti" diye bilgi verdi.

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