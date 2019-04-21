PEYGAMBER SEVDALILARI'NDAN YENİKAPI'DA MEVLİT ETKİNLİĞİ

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Peygamber Sevdalıları Vakfı " Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" Mevlid Etkinliği düzenledi.

Yenikapı Miting alanındaki etkinliğe HÜDA-PAR eski Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Suriye Filistin ve Irak'tan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Etkinlik için İstanbul'un 39 ilçesinden ücretsiz servisler kaldırılırken Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'dan otobüslerle katılımcıların gelmeleri sağlandı. Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan etkiliğe sık sık tekbir getirildi. İlahiler ve duaların okunduğu etkinlikte, peygamber sevgisi ile ilgili konuşmalar yapıldı

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlik alanından görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Katılımcılardan detay

-İlahi ve dualar

-Genel ve Detaylar