Pervin Buldan: 31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir demokrasi referandumu olacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir demokrasi referandumu olacaktır. Biz emekten, demokrasiden, adaletten, insan haklarından, yerinden yönetimden yana olan, faşizme, tekçiliğe ve cinsiyetçiliğe karşı olanlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına uyulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"En nihayetinde Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir tarafıdır, altında imzası var. Uluslararası hukuk bağlayıcıdır. AKP’nin emrindeki yargı ise Saray’dan aldığı talimatla AİHM kararına karşı direniyor. AKP Genel Başkanı, yargıya talimat verircesine davaya müdahale ediyor, 'AİHM kararını tanımam' diyor. Kendisine soruyoruz; Mahkeme başkanı mısınız, Cumhurbaşkanı mı? Türkiye Muz Cumhuriyeti midir, bir kabile devleti midir? Böyle bir keyfilik olabilir mi? Bir yandan AB’yle ilişki kurmaya çalışacaksınız, diğer yandan ise AİHM kararını tanımayacaksınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır, derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır ve AİHM kararı derhal uygulanmalıdır. Buradan Avrupa’yı da kendi kararlarına uymaya çağırıyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi derhal devreye girmelidir. AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde AB, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır. "

'YEREL SEÇİMLER TÜRKİYE İÇİN BİR DEMOKRASİ REFERANDUMUDUR'

Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yerel seçimler demokrasinin yerelden inşa edilmesinin önemli bir adımı olacak. Bu seçimler Türkiye'de faşizm ile demokrasi arasında bir yol ayrımıdır. AKP-MHP ittifakını zaten herkes görüyor ve tanıyor. Onların yolu ırkçılığın, tekçiliğin, cinsiyetçiliğin, ötekileri yok saymanın yoludur. AKP-MHP’yle yollar faşizme çıkar. Gaspçı kayyumlara çıkar. Demokrasiye, özgürlüklere, barış ve adalete çıkan yol, HDP’nin yoludur, bizlerin ve sizlerin yoludur. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir demokrasi referandumu olacaktır. Biz emekten, demokrasiden, adaletten, insan haklarından, yerinden yönetimden yana olan, faşizme, tekçiliğe ve cinsiyetçiliğe karşı olanlarla birlikte yürüyeceğiz. İşte bu yol ayrımında, 31 Mart’taki seçimlerde bu iki ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacaktır. Bu nedenle bu seçimler Türkiye için bir demokrasi referandumudur; Türkiye halklarının irade beyanıdır. Soruyorum size, özgürlük sandıklara sığar mı? Özgürlük sandıklara asla ve asla sığmaz. Özgürlük bir direniş türküsüdür, ağızdan ağza yayılır, sandıkta, sokakta her yerde onu söylemeye, onu haykırmaya devam edeceğiz."

'RECEP BEY MADEM ADAY BULAMADIN, SEN ADAY OLSAYDIN'

Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde iddialı olduklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Bu kayyumlar ortada kalacak. O gaspçı şimdiden 31 Mart gecesi için Ankara’ya uçak biletini alsın. Çünkü diğer kayyumlardan yer bulamayabilir uçakta. Tabi sormadan edemiyoruz. Recep Bey madem aday bulamadın, sen aday olsaydın. Ya da Soylu’nu gönderseydin. O olmuyorsa damadı aday yapsaydın. Ya da Bahçeli gitseydi. En azından Osmaniye’den ilerisini görmüş olurdu. AKP-MHP ittifakının tek hedefi, faşizmin ömrünü uzatmak ve kendi geleceklerini garanti altına almaktır. Bu yerel seçimler onlar açısından bir belediye seçimi değil; bir varlık yokluk meselesidir. Bizim derdimiz ise, kendimizi de, kentimizi de yönetmektir. Biz halkımızı kent yönetimlerine nasıl dahil ederiz; bunu tartışıyoruz. Kentlerin yönetimine, bütçesine, siyasetine kadınları, gençleri, farklı etnisite ve inanç gruplarını toplumun bütün kesimlerini nasıl dahil edeceğimizi tartışıyoruz. Katılımcı demokratik yönetim modelini hep birlikte yaratacağız. 31 Mart’a az kaldı. İçeride de kayyumlarınız ha düştü ha düşecek. Yerel seçimlerde iktidar yürüyüşüne büyük bir seferberlik ruhuyla büyük bir heyecan ve coşkuyla hazırlanacağız. İnanın ki, emeklerimiz, alın terimiz, ödediğimiz bedeller boşa gitmeyecek ve göreceksiniz 31 Mart halklarımızın demokrasi zaferine dönüşecektir."

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA ,()-