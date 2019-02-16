Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını bildirdi. Göreme beldesindeki otel inşaatının da yıkımına devam edildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin turistik beldesi Göreme'de peribacalarının yanı başında yapılan otel inşaatının yıkımına önceki gün başlandı. 2 binadan oluşan bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan inşaatın bir bölümü yıkıldı. Dün ara verilen yıkım çalışmasına bugün tekrar başlandı. Peribacalarının yanında yapılan inşaatın yıkım çalışması iş makineleriyle sürdürüldü.

OTEL SAHİBİNİN KARDEŞİ: EVLERİN YÜZDE 80'İ PERİBACALARININ YANINDA

'Yıkım çalışmasını izleyen otel inşaatı sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, Göreme'de evlerin yüzde 80'inin peribacalarının yanına yapıldığını savunarak şöyle dedi:

"Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü. İnsanlar, mecburen peribacalarının çevresinde yaptıkları yerlerde oturmaktadır. Halk ne yapacak, bağ, bahçe yok. İnsanların bu küçük yerleri yapmasına yardımcı olmak gerekirken neden yıkılıyor? Biz de bu vatanın evladıyız, biz de bu memlekete yararlı olmak istiyoruz" dedi.

VALİ: 15 YAPI YIKILACAK

Öte yandan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise söz konusu otel inşaatının dışında bölgede peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının daha yıkılacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapılar yıkılacak. Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak. Daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybedilmeden yıkımı gerçekleştirilecek."

Yıkımı gerçekleştirilecek 15 yapıdan 11'inin Göreme, 2'sinin Ürgüp, 1'inin Uçhisar, 1'inin de Avanos'ta olduğu belirtildi. ?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otel inşaatında yıkım çalışması

-Otel sahibinin kardeşinin açıklaması

-Detaylar

Haber: NEVŞEHİR, ()

