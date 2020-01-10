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PEPEE'NİN YARATICISINDAN YENİ PROJE: 'EBEVEYN KANALI'

GÜNDEM 10.01.2020, 14:44
PEPEE'NİN YARATICISINDAN YENİ PROJE: 'EBEVEYN KANALI'

 

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,()

Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Pepee karakterinin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve Düşyeri ekibi, yeni projeleri “Düşyeri Ebeveyn Kanalı”nı düzenledikleri basın toplantısı ile tanıttı.

Türkiye’den doğan ve Dünya çocuklarına ulaşan çizgi film karakteri Pepee’nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve ekibi, bu kez çocuklar için değil ebeveynler için bir projeye imza attı. Ebeveynlerin kafasındaki sorulara yanıt bulabileceği ve herkesin internet üzerinden ücretsiz ulaşabileceği “Düşyeri Ebeveyn Kanalı” yayın hayatına başladı. Sosyal medyada “Güncel anne” kullanıcı adı ile tanınan ve çocuk gelişimi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Dr. Elif Pınar Çakır da, projede yer alan uzmanlar arasında.

EBEVEYNLER MERAK ETTİKLERİ TÜM BİLGİLERİ BULABİLECEK

İnternet sitelerinde ebeveynler için doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayıran bir platform olmadığını fark ettiklerini anlatan Ayşe Şule Bilgiç, “Biz düşyeri düşünü ilk kurmaya başladığımızda, özellikle de okul öncesi yaş grubunda, çocukları ebeveynlerinden, ebeveynleri çocuklarından ayrı düşünmemiz gerektiğini fark ettik. Biz yarattığımız tüm içeriklerle çocuklarda bir etki yaratmak istiyorduk. Çocukta bir etki yaratmak istiyorsanız çocukluk döneminde, onları ebeveynlerinden bağımsız düşünemezsiniz çünkü özellikle erken çocukluk dediğimiz bebeklikten ilk okul çağına kadar olan dönemde ebeveyn ile maksimum etkileşimi var çocuk gelişiminin. Sonrasında da mutlaka devam ediyor ve çok kritik ama asıl bebeklik ve okul öncesi yaş dönemi çok kritikti ve burada dedik ki biz ebeveynleri çocuklardan ayrı düşünemeyiz, kesinlikle ebeveynlere de bir şey yapmalıyız. Bu notada Düşyeri TV’yi açarken, buranın ebeveyn ve çocuk beraber ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir platform olmasını düşledik. Neydi dijitaldeki ebeveyn ihtiyaçları? Bugün  biliyorsunuz, teknoloji çok gelişti ve herhangi bir arama motoruna merak ettiğiniz şeyi yazdığınızda onlarca, yüzlerce, sayfalarca; bilgi video yazı çıkıyor. Bu yoğunluk bir yandan bilgiye ulaşmak konusunda çok insanı hızlandırırken bir yandan da internet bilgi çöplüğüne dönmüş durumda. Temiz bilgiyi kirli bilgiden, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayıklama gibi bir yük düşüyor ve gerçekten hepimizin zamanı o kadar az ki, ben kendi ebeveynliğimden biliyorum merak ettiğim bir konuyla ilgili gerçekten fikrine, söylemlerine inanabileceğim birden fazla farklı  söylemi bilimsel temelli benim önüme çıkartabilecek bir platformun yokluğunu kendim de o kadar çok hissettim ki, araştırdığımızda gördük ki bu yokluğu hisseden bir tek ben değilim ebeveyn olarak, tüm ebeveynlerin ihtiyacı bu. Bu noktada dedik ki biz öyle bir TV kanalı yaratalım ki, içinde insanlar gerçekten ebeveynlikle ilgili, çocukları ile ilgili merak ettikleri sormak istedikleri pek çok bilgiyi bulabilsinler. Pek çok bilgiye birinci elden bizim süzgecimizden geçmiş, temiz, bilimsel geçerliliği olan fikrine, zikrine, insanlığına inandığımız uzmanlardan dinleyebilsinler, izleyebilsinler, öğrenebilsinler istedik ve şu andan itibaren içeriklerimizi yayınlamaya başladık. Çok önemli isimler yer alıyor ve yer alacak. Şu an çekimler devam ediyor. Proje sürekli yeni içerik üretiyor” dedi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER EBEVEYNLERİN SORULARI YANITLAYACAK

Kanalda, alanında uzman isimlerin çocukların fiziksel ve pedagojik gelişimlerindeki ihtiyaçlarla ilgili bilgiler vereceğini ifade eden Bilgiç, “Ebeveynlerin çocukları ile ilgili özellikle okul öncesi yaş grubunda, şu anda ana hedefimiz okul öncesi  yaş grubunda bir ebeveynin ihtiyacı olduğu tüm bilgileri bulabileceği bir platform. Ebeveynlerin ihtiyaçlarını sorgularken şunu fark ettik, ağırlıklı olarak ebeveynlerin ihtiyacı iki ana grupta toparlanıyor,  biri çocuğun fiziksel gelişimi ile ilgili ihtiyaçlar, ikincisi pedagojik yani çocuğun pedagojik alandaki gelişimi ile ilgili sorular. Neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum, öz güvenli bir çocuk nasıl yetiştirebilirim?, kendine güvenen, isteklerini bilen, kendini tanıyan çocuklar nasıl yetiştirebilirim? Pek çok ebeveynin kafasındaki sorular buralarda dönüyordu ve biz bunları uzmanlarından herkesin anlayabileceği bir dille anlatmalarını istedik. Bu soruları uzmanlara sorduk, uzmanlar da bizimle yanıtları paylaştılar bunları harika videolar haline getirdik ve düşyeri ebeveyn kanalında paylaştık” şeklinde konuştu.

"İNTERNETTE ÇOK BÜYÜK BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Projede yer alan Dr. Elif Pınar Çakır ise, "İnsan hayatında ilk 6 yıl çok önemli. çünkü gelecekteki bütün sağlık belirteçlerimizi, akademik başarımızı, mutluluğumuzu etkileyen bir dönem. Bu yüzden bir çocuk hekimi olarak benim için bu dönemde ebeveynlerin doğru bilgiye ulaşması ve uzmanından bilgileri dinlemesi çok önemli. İnternette çok büyük bir bilgi kirliliği var. Yanlış bilgiler var. Ayşe ile birlikte biz kafa kafaya verdik, çocuklar için çalışan iki kadın. Düş kurmaları çok önemli ama sağlıklı olmaları da çok önemli. çocuklarımızın sağlığı için, bu dönemdeki sağlık belirteçlerini iyi hale getirmek için neler yapabilirizi konuştuk ve beslenmeden uykuya, aşılara, hastalıklardan korunmaya ve bazı sık görülen sık hastalıkların evde yapılabilecek tedavilerine kadar çok geniş bir içerik oluşturduk” ifadelerini kullandı. 

Görüntü Dökümü:

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-Tanıtım toplantısından görüntüler

-Ayşe Şule Bilgiç ile röp.

-Güncel anne Elif Pınar Çakır ile röp.

-Genel ve detay 

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