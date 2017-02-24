PENDİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıUyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te sabhın erken saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan 13 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sivil ekipler de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Görüntü dökümü:
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-Polislerin operasyon bölgesine gidişi
-Helikopterden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Polislerin eve girişi
-Genel ve detay görüntüler