PENDİKTE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, KAZA ANI KAMERADA

-Kazaya karışan aracın sürücüsü, "Buraya ışık konulması lazım. Cana bir şey gelmedi. Önemli olan o."

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İstanbul

Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kurtköy Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Kanarya Caddesi'nden gelen otomobil ile Güzeltepe sokaktan çıkan bir taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç kaldırıma savruldu. Kazayı otomobil sürücüsü Erol Keskin ile taksi şoförü Yusuf Özev yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlara çekiciyle yoldan kaldırıldı.

"CANA BİR ŞEY GELMEDİ ÖNEMLİ OLAN O"

Otomobil sürücüsü Erol Keskin, kaza yerine ışık konulması gerektiğini belirterek, "Hata kimde bilemiyorum. Buraya ışık konulması lazım. Hem vatandaş mağdur olmaz hem de yoldan geçen yayalar da zorlanıyor. Ben yaya olarak ta buradan geçiyorum. Cana bir şey gelmedi. Önemli olan o" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Daha sonra iki sürücü araçlarından iniyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Araçların çarpışma anı

-Sürücülerin araçlarından inmeleri

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Araç sürücüsü Keskin ile röportaj

-Genel ve detaylar

19.03.2019 - 11.29 Haber Kodu : 190319063

