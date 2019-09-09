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PENDİK'TE OTOMOBİL GECEKONDUNUN BAHÇESİNE UÇTU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.  Kaza,...

GÜNDEM 09.09.2019, 18:18
PENDİK'TE OTOMOBİL GECEKONDUNUN BAHÇESİNE UÇTU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul
Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, Pendik Çınardere Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34FB5041 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu. Bahçede bulunan su deposuna takılan otomobil, yan yatarak durdu. Kazada hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kazdan görüntüler
-Devrilen otomobil
-Görgü tanığıyla röp.
Genel ve detay

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