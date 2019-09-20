PENDİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ KAMERADA 

Haber: İSTANBUL,()

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü