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PENDİK'TE OKUL ÖNLERİNDE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL Pendik'de polis ekiplerince okullar ve çevresinde asayiş, narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde polis, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi...

PENDİK'TE OKUL ÖNLERİNDE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL
Pendik'de polis ekiplerince okullar ve çevresinde asayiş, narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde polis, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı
Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Fatma Gözen Eralp İlkokulu ile ortaokulunun önünde, asayiş ve narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Pendik İlçe emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Narkotik Şubeye bağlı köpekli ekipler ve mobil okul timleri denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında okul çevresi,  şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik aranırken, kişilere GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirilirken aranması olan çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araçları durdurmaları
-Araçlarda arama
-Taksi, yolcu minibüsü okul servis aranması
-Bir yolcu minibüsünün gözaltına alınması
-Polis otosuna bindirilmesi
-Şüphelilerin aranması
-Narkotik köpek arama yapılması
-Genel ve detay görüntüler

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