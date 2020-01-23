PENDİK'TE KÖPEĞİ EZEN BELEDİYE ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI; O ANLAR KAMERADA
İstanbul
Pendik'te, yolda önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanının iş akdi feshedildi. Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşılarak olaya tepki gösterildi.
Pendik Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Pendik Köyler Bölgesi'nde belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti. Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir."
Görüntü Dökümü:
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-Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016