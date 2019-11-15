PENDİK'TE HASTANE ÖNÜNDE TARTIŞTIĞI YOLCU TAKSİCİYİ BACAĞINDAN VURDU 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL () PENDİK'te hastane önündeki durakta yolcu bekleyen taksiciyle yolcu arasında çıkan kavgada yolcu taksici bacağından silahla vurdu.

Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen taksi şoförü ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla taksici Arafat K.'ya 3 el ateş açtı. Arafat K., bacağından yaralandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Tedavisi devam eden Arafat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı Erkan S., "Silah sesi duyduk burada. Daha sonra çıkıp baktığımızda bir tane adam taksiciye sıktı. Bacağından yaralamış öyle gördük. Yanında da bir kadın vardı. Yürüyerek gittiler ondan sonra. Taksicinin sağlık durumu iyiydi, kendindeydi zaten. Buradan hemen birileri aldı hastane götürdü hemen vakit kaybı olmasın diye." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-yerdeki kovanlar

-taksiden görüntü

-vatandaş ile röp