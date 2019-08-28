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PENDİK'TE DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ
Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde...
GÜNDEM 28.08.2019, 09:58
Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere ‘Emniyet Kemeri’, ‘Şerit İhlali’ ve ‘Cep Telefonu’yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira ceza yazıldı.
Görüntü Dökümü:
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin araçları çevirmesi
-sürücülere ceza yazılması
-polis dronundan görüntü
-genel ve detay görüntüler
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