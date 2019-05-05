PENDİK'TE DOĞALGAZ BORUSU DELİNDİ, ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ: 1 YARALI (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL
Pendik'te altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Alevlerin yükseldiği olayda 1 kişi yaralandı.
Pendik'te ekiplerin altyapı çalışmaları sırasında sokakta bulunan doğalgaz borusu delindi. Delikten sızan gazdan yangın çıktı. Olayda 1 kişi çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Yaralanan 1 kişinin karşı kaldırımda oturması
-Yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri