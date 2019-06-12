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PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() Pendik'te sağanak yağış nedeniyle araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Öğleden...

PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()
Pendik'te sağanak yağış nedeniyle araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Pendik'te etkili oldu. D-100 karayolu ve alt geçitler göle döndü. Sel sularıyla dolan alt geçitte bir minibüs ve otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Alt geçitte mahsur kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü şunları söyledi. "Araba su aldığı için sular altında kaldık arkadaşımla beraber. Köprü altı suyla kaplanmış giderler tıkanmış." Rögar kapakları açıldıktan sonra sel suları çekildi. Mahsur araçlar kurtarıldı. 

Görüntü Dökümü
(CEP TELEFONU) 
-Alt geçitte mahsur kalan araçlar
-Aracın itilerek çıkarılması
(AKTÜEL)
-Sel suları ile dolan alt geçit
-Alt geçitte mahsur kalan minibüs
-Minibüs sürücüsü İle röp
-Alt geçitte mahsur kalan otomobil
-Otomobil sürücüsü İle röp
-Kullanılmaz hale gelen otomobil
-Genel ve detay
 

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