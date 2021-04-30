Pençe-Yıldırım Herakatı'ndan acı haber: 2 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı, iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda görev yapan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak ikmal sırasında helikopterden düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toprak şehit oldu.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

28 Nisan’da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK’lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı’na gitti. Dört ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı’nın ise Ankara’da oldukları öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da Şehitlere rapmet dilerken aile ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.