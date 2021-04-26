Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde patlama: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

'KAHRAMAN ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Şimşek harekatında şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da şehidimize başsağlığı dileklerinde bulundu. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda Şehit düşen kahraman evladımız Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah." dileklerinde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.