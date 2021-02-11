Pençe Kartal-2 harekatında 3 asker şehit oldu... Cenazeler Ankara'da

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonusu iki askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı yaralı Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in de şehit olduğunu duyuruldu.

Bölgede tespit edilen terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği teröristlere ağır darbe vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit ailelerine baş sağlığı diledi: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat'ta şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

2 asker için Şırnak'ta tören

Çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından Coşkun ve Turhan'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. Şehitlerin cenazesi uçakla Ankara'ya uğurlandı.