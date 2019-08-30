Pençe Harekâtı’nda EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Pençe Harekatı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek, yerinde imha edildi" denildi.

ANKARA, ()